Сан-Хосе, 22 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Государственные служащие, работающие в настоящее время на передовой борьбы с пандемией коронавируса и завершившие свой график вакцинации, будут иметь право на получение третьей дозы препарата компании AstraZeneca. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

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Решение Национальной комиссии по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) уточняет, что эти должностные лица, завершившие полный цикл вакцинации от COVID-19 двумя дозами биологического препарата от консорциума Pfizer/BioNTech или от фармацевтической компании AstraZeneca, могут применять третью дозу.

Бустерная доза является добровольной и может быть введена уже с 25 октября. Единственное требование — должно пройти шесть месяцев с момента завершения цикла иммунизации против COVID-19.

В нацкомиссии отмечают, что «эта третья доза является совершенно необязательной и что до ее получения заинтересованным лицам следует разъяснить, что в настоящее время нет опубликованных научных данных об эффективности этого типа вакцины в качестве третьей дозы, но также нет и негативных последствий».

Тем не менее, члены CNVE выразили уверенность в том, что существует научная основа для потенциальной пользы при объединении вакцин на основе репликативных вирусных векторов (например, AstraZeneca) с технологией мессенджерной РНК (например, Pfizer).