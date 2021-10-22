Новосибирск, 22 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В новую волну пандемии коронавируса стали чаще болеть дети. Об этом рассказал врач-инфекционист и главный врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Pixabay.com Коронавирус

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По его словам, новый «дельта"-штамм гораздо опаснее «уханьской» вариации тем, что он более заразен и сильнее распространяется.

«В организм попадает много вируса, и его быстро становится ещё больше, поэтому иммунитет просто не успевает нейтрализовать вирус полностью. По этой причине дети стали более уязвимыми. Несмотря на особенности детской иммунной системы и на то, что количество рецепторов на клетках, необходимых для внедрения вируса у детей меньше, чем у взрослых — «дельта"-штамм SARS-CoV-2 всё равно прорывает защиту и вызывает клинические проявления. К счастью, в массе они легче, чем у взрослых», — цитирует «Сиб.фм» Позднякова.

Он отметил, что сегодня коронавирус легко перепутать с ОРВИ, так как у них практически идентичные симптомы: кашель, насморк, лихорадка.