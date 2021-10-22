Москва, 22 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Локдаун, объявленный в России с 30 октября по 7 ноября, не является чьим-либо произволом, а призван остановить распространение коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Предстоящий локдаун — это не чей-то произвол или попытка нанести ущерб тому же бизнесу, как он это пытается представить. Это — продолжение всей истории, связанной с пандемией коронавируса. К сожалению, ничего более эффективного, чем какие-то карантинные меры, пока создать не удаётся. Режим вынужденных выходных — это вынужденная мера, которая в этой ситуации неизбежна», — сказал Потуремский.

По его словам, с жалобами со стороны бизнеса нужно разбираться: «С одной стороны, есть меры поддержки, а с другой — давайте говорить честно: бизнес иногда избыточно преувеличивает степень угрозы в связи с этим».