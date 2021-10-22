Москва, 22 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Сигналов по ограничению въезда граждан Белоруссии в Россию из-за ситуации с коронавирусом от оперштаба не поступало. Об этом 22 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас таких сигналов из оперативного штаба правительства мы не получали. В любом случае такие заключения выносят эксперты из оперативного штаба», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он уточнил, что в основу решений ложатся рекомендации экспертов, специалистов Роспотребнадзора, медиков и миграционных служб.

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Как сообщало ИА REGNUM, суточный прирост заражений коронавирусом в России продолжает расти и устанавливать новые максимумы.

Впервые прирост перешагнул через уровень в 37 тысяч заражений — за сутки исследования подтвердили 37 141 новый случай. Всего в России выявлено 8 168 305 случаев заражения вирусом с начала пандемии.