Екатеринбург, 22 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 33 смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает 22 октября региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 7193 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 1020 человек. Из них 477 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находится 8781 свердловчанин.

С начала пандемии в регионе оправились от коронавирусной инфекции 137 789 жителей. За сутки из клиник выписано 412 человек в связи с выздоровлением.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, число заразившихся COVID-19 c начала пандемии в Свердловской области превысило 151 тысячу.