Екатеринбург, 22 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлено еще 619 случаев заражения коронавирусом. Из них 84 приходится на Екатеринбург, сообщает 22 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный показатель заразившихся коронавирусом за день вырос на девять. Днем ранее фиксировали 610 случаев.

С начала пандемии в регионе выявили уже 151 334 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 137 789 свердловчан. Скончались 7193 человека.

Напомним, с 30 октября в Свердловской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет. В театры, музеи, выставочные пространства и ряд других учреждений можно будет попасть только по QR-коду.