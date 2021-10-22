Таллин, 22 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Обрушившийся в четверг, 21 октября, на Эстонию первый осенний шторм добавил спасателям работы, однако серьезных инцидентов удалось избежать. Об этом сообщили в Спасательном департаменте.

Sochiadm.ru Шторм

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«Можно сказать, что работы минувшей ночью было много. В целом за последние 24 часа нам поступило 350 вызовов, из которых 270 были связаны с ликвидацией возникшей опасности», — сообщил ERR ответственный дежурный департамента Индрек Интс.

В основном, речь шла об оборвавшихся и упавших на землю проводах воздушной линии электропередачи, и поваленных на дорогу деревьях. Зафиксированы отдельные случаи воспламенения электролиний, в Ида-Вирумаа (северо-восток) деревья падали на автомобили. В Харьюмаа (Таллин и пригороды) шторм продолжается и продлится до конца 21 октября.

Ночью и утром 22 октября шторм оставил без электричества порядка 20 000 домохозяйств, прежде всего в Тартумаа, Пярнумаа и Харьюмаа. По данным на полдень пятницы количество обесточенных домохозяйств сократилось до 11 200.

В ряде регионов Эстонии на дорогах до сих пор сохраняется сложная ситуация, обусловленная штормом. Транспортный департамент призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными.