Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки прививки от коронавирусной инфекции сделали более 20 тысяч человек. Об этом 22 октября сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

За сутки в городе сделано 20 120 инъекций. При этом 7910 человек были привиты первым компонентом одной из имеющихся в наличии двухкомпонентных российских вакцин, еще 12 210 человек полностью закончили цикл вакцинации, получив второй компонент вакцины или однокомпонентный препарат «Спутник Лайт».

В общей сложности, с учетом новых данных, в Петербурге полностью привиты от коронавируса 1 млн 823 тыс. 239 человек. Это примерно 34% от совокупного населения мегаполиса, включая детей, которым такая прививка не делается.

Запас вакцины в Петербурге составляет 810 287 доз. Работает 174 стационарных пункта вакцинации и еще несколько мобильных.