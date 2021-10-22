София, 22 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких недель абсолютное большинство личного состава армии Болгарии пройдёт обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом, как передаёт Болгарское телевидение, заявил 22 октября министр обороны страны Георги Панайотов журналистам.

ИА REGNUM Вакцинация

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«В настоящее время вооруженные силы страны находятся в авангарде борьбы с пандемией, а следовательно, должны продемонстрировать пример обществу и поддержать противоэпидемические меры», — отметил, в частности, министр.

Панайотов напомнил, что в начале ХХ века Болгария была одной из первых стран мира, которая применила в армии прививку от оспы, а также полностью победила туберкулез среди своих солдат и офицеров.

Напомним, с 21 октября в Болгарии действуют жёсткие карантинные правила. Посещение общественных мест, включая кинотеатры и кафе, разрешается лишь при наличии «зелёного сертификата» (документа, подтверждающего соответствующую вакцинацию или наличие в организме антител COVID-19).