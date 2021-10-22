Новосибирск, 22 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 22 октября, за сутки зарегистрировано 5013 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, 21 октября, за сутки было зарегистрировано 4456 обращений из-за ОРВИ.

При этом по данным на утро сегодня, 22 октября, в регионе зарегистрировано 68 143 случая коронавируса (+282 за сутки), 52 770 пациентов полностью выздоровели (+147 за сутки), 3265 человек скончались (+16 за сутки).