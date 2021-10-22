Москва, 22 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Врачи в России наработали ряд мер в рамках борьбы с COVID-19, в числе которых — методики лечения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Наработан опыт по увеличению количества койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой, в первую очередь кислородом и так далее. Наработан огромный опыт и производственный потенциал по СИЗам, по другим видам материалов, расходников и оборудованию. В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан», — сказал Песков.

Он признал, что Россия по сравнению со странами Европы хуже проходит вакцинацию: «И на фоне возникновения новых более агрессивных штаммов больше людей заболевает. Это да, это та реальность, которая сейчас имеет место быть».