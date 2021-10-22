Новосибирск, 22 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2965 пациентов, в том числе 37 детей. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 303 человека, на ИВЛ — 53 пациента», — говорится в оперативном сообщении. Всего в региона сделано 2 655 364 теста на коронавирус.