Новосибирск, 22 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 22 октября, за минувшие сутки выявлено ещё 282 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 291 случай.

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«Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 53, 64, 95, 82, 74, 60 лет, двое мужчин в возрасте 73 лет, двое мужчин в возрасте 80 лет и женщины в возрасте 58, 70, 84, 55, 46, 87 лет. Всего в регионе умерли 3265 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 68 143 случая заражения коронавирусом, в том числе у 6309 детей; 52 770 пациентов выздоровели (+147 за сутки).