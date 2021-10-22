Москва, 22 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Из-за нарушения антиковидных мер на юго-западе Москвы опечатан магазин «Дикси», сообщили 22 октября в оперативном штабе столицы.

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«Были выявлены грубые нарушения дезинфекционного режима, сотрудники и посетители магазина не используют маски, санитарные мероприятия проводятся нерегулярно», — рассказали в штабе.

Уточняется, что торговому предприятию по решению суда грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 28 октября вводятся новые ограничения из-за эпидемиологической ситуации, начинаются «длинные» выходные.