Выборг, Ленинградская область, 22 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. На подъезде к городу Выборгу со стороны приграничного поселка Торфяновка в Ленинградской области перекрыто движение из-за поднявшейся во время шторма воды. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Aufgang Наводнение

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"С 11:30 мск 22 октября движение транспорта на подъезде к городу Выборг №2 (со стороны Торфяновки) полностью перекрыто в связи с повышением уровня воды в реке Селезневка и частичным затоплением участка проезжей части», — предупредили в пресс-службе дорожного управления.

Объезд участка возможен по маршруту Выборг — Калининское шоссе — трасса А-181 «Скандинавия». На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.

Напомним, 22 октября на территории Ленинградской области местами ожидаются сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15−20 м/с, в прибрежных районах до 20−24 м/с.