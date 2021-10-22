В Южной Осетии за сутки выявили более 80 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 22 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 321 тест на коронавирус, из которых 81 показал положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 22 октября сообщила агентству «Рес».
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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2036 человек, 40 гражданина сняты с учета медиков за сутки», — сказала Кочиева.
За время пандемии в республике выявили 7986 носителей SARS-CoV-2, из них 5950 выздоровели. Медики провели 423 919 исследований на коронавирус.
По последним данным, в «красной зоне» в медцентре в Цхинвале размещены 167 пациентов. Госпитализировали за последние сутки 14 человек, а выписали — семерых.
Днём ранее в Южной Осетии провели 307 тестов на коронавирус, из которых 111 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 52 человека.