Белгород, 22 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Белгородской области 22 октября впервые выявлено 319 новых носителей коронавируса — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровел ещё 201 пациент, четверо скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 записались 4 388 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 59 437 случаев заражения коронавирусом. Выписан после выздоровления 51 221 человек, не смогли перенести болезнь 1 265 жителей.

Госпитализированы в стационары 2 325 пациентов, из них 133 — на ИВЛ, лечатся амбулаторно 4 626 человек, на самоизоляции находятся 18 460 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 с начала прививочной кампании записались 794 543 добровольцев, из них 733 886 уже завершили иммунизацию.