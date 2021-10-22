Сеул, 22 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. С 25 октября по 5 ноября в Южной Корее пройдут ежегодные военные учения «Хогук». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Солдат армии Южной Кореи

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Отметим, что в КНДР часто выступали с критикой в адрес Южной Кореи по поводу крупномасштабных учений, проходящих по всей стране.

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Известно, что учения «Хогук», которые проводятся с 1996 года, носят оборонительный характер и нацелены на поддержание боевой готовности вооружённых сил.

В комитете отметили, что в текущем году учения пройдут в условиях строгих карантинных мер.