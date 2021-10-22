Екатеринбург, 22 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Свердловской области исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков подписал указ о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 22 октября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел специальное совещание. На нем он обсудил с подчиненными предстоящие изменения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет. С 30 октября в области введут QR-коды. Вузам рекомендуют уйти на карантин во время нерабочей недели. Теперь указ об этом подписал Алексей Шмыков.