Москва, 22 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Вопрос вакцинации населения от COVID-19 можно было бы решить через позитивные просьбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

Кб8.рф Вакцинация от коронавируса

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«Можно говорить, что это [прививку] нужно сделать, потому что это заболевание [COVID-19] опасно для жизни, а можно совершенно по-другому построить диалог с людьми и сказать, что таким образом мы защитим друг друга — «пожалуйста, пойдите нам навстречу». И тогда вопрос этого давления над людьми может переключиться в позитивный разрез мышления. Одно дело, когда мы управляем людьми в негативном контексте, а другое дело — когда мы обращаемся к ним как к людям, чтобы они посмотрели вокруг, на лица, с которыми они проводят каждый день, и попросить защитить друг друга таким своевременным способом. Мне кажется, это очень здорово поменяло бы ситуацию в организациях», — сказала Агре.

По её словам, принуждать человека к вакцинации — «не наш метод, но поговорить и призвать во имя здоровья, во имя того, чтобы место, куда мы ходим на работу, было безопасным — мне кажется, это вполне работало бы»: «Просто нужно изменить тон».