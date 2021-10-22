Москва, 22 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции превысил 45%, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Lenobl.ru Вакцинация

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Отмечается, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в РФ привились 53 511 786 человек, а полный курс прививок прошли 49 161 150 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, суточный прирост заражений коронавирусом в России продолжает расти и устанавливать новые максимумы.

Впервые прирост перешагнул через уровень в 37 тысяч заражений — за сутки исследования подтвердили 37 141 новый случай. Всего в России выявлено 8 168 305 случаев заражения вирусом с начала пандемии.