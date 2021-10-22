Москва, 22 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 79 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.

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Суточная смертность продолжает расти — накануне было зафиксировано 77 летальных исходов. Всего с начала пандемии, согласно данным федерального оперштаба, коронавирусная инфекция стала причиной смерти 30 537 жителей Москвы.

За сутки в Москве доставили в больницы 1634 новых ковид-пациентов, на ИВЛ находится 678 человек.

Победить заболевание смогли ещё 4162 пациента, с начала пандемии поправили здоровье 1 552 735 заболевших.