Таллин, 22 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В ближайшие недели заболеваемость коронавирусом в Эстонии продолжит резко расти, свидетельствуют результаты мониторинга сточных вод. Об этом эстонскому порталу ERR сообщил профессор Тартуского университета Танель Тенсон.

G-s.dk Сточные воды

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По его словам, пробы показали самое высокое содержание вируса за всю пандемию — с весны 2020 года. По словам руководящего исследованием профессора Тартуского университета Танеля Тенсона, центр тяжести распространения коронавируса смещается на Ида-Вирумаа.

«Ситуация весьма быстро стала достаточно скверной. Можно предположить, что еще больший рост предстоит в последующие недели, поскольку такого количества вируса в пробах раньше не было», — отметил Тенсон.

Чуть более спокойная ситуация — в Западной Эстонии и на островах.

«Нынешняя картина распространения вируса показывает агрессивный характер штамма «дельта». Вирус быстро распространяется, поскольку в обществе много людей, у которых нет антител», — заявил ученый.

В настоящий момент анализ сточный вод в Эстонии показывает, что в одном миллилитре сточных вод содержится более 10 000 частиц вируса. Это максимально высокий показатель, который указывают на очень широкое распространение вируса.