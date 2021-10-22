Курск, 22 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Курской области 22 октября зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на десять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 63 тыс. 254 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 55 тыс. 519 пациентов, в том числе 181 — за последние сутки.

Скончались 1560 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.