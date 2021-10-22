Подгорица, 22 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,7 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 51,9 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Первую дозу вакцины получили 254 830 человек или 41,1 процента, а вторую — 237 115 или 38,2 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.