Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Власти Петербурга опровергают появившиеся в СМИ публикации о нехватке кислорода для пациентов Александровской больницы, перепрофилированной на лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии. В то же время в комитете по здравоохранению Петербурга обещают, что уже в ближайшее время начнется переоборудование кислородной станции этой больницы.

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость с жидким медицинским кислородом

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По данным издания «Фонтанка», проблемы с кислородом в Александровской больнице наблюдались и ранее, но особенно обострились после недавнего увеличения в ней коечного фонда под ковидных пациентов еще на 110 коек. «Мощностей кислородной станции стало не хватать», — подтвердил главврач больницы. А реконструкция кислородной станции намечена только на 2022 год.

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Однако в комздраве Петербурга 22 октября категорично заявили, что «ни один пациент Александровской больницы не испытывает дефицит кислорода».

В ведомстве отметили, что для переоборудования кислородной станции стационара ее дооснастят двумя газификаторами по 10 тонн. «В настоящее время оформляется проектно-сметная документация. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2022 года», — говорится в сообщении комздрава.

По данным медицинских властей, Александровская больница потребляет более 4 тонн кислорода в сутки. Если возникает его недостаток, подключаются кислородные концентраторы, получающие кислород из воздуха.

«Проблем с поставками кислорода в Петербурге нет», — заверяют в комздраве.