Москва, 22 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Москве продолжает увеличиваться суточный прирост заражений коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает столичный оперативный штаб.

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За последние сутки число выявленных заражений в столице увеличилось 8166 случаев. Днём ранее, 21 октября, выявили меньше — 7897 новых носителей вируса.

Суммарное число заражений за время пандемии достигло 1 753 847.

Как сообщало ИА REGNUM, в России обновился абсолютный максимум по суточному приросту заражений коронавирусом, а также по числу смертей от ковида.