Москва, 22 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было проведено 680 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За последние сутки проведено 680 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по данным Роспотребнадзора, общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 в результате этого превысило 203,4 млн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 1 786 528 человек.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 17 октября общее число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 202 768 431.