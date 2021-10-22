Москва, 22 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Суточный прирост в России летальных исходов, причиной которых стала коронавирусная инфекция, продолжает расти, сообщает 22 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от COVID-19 умерли 1064 жителя России, что является самым высоким показателем за время пандемии. Предыдущий максимум был установлен накануне, 21 октября. Тогда скончались 1036 человек.

Всего в России за время пандемии, согласно официальным данным, ковид стал причиной смерти 228 453 человек. При этом выздоровели и победили болезнь свыше 7,1 млн человек.