Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявили 3233 новых носителей коронавирусной инфекции, это на 47 случаев меньше, чем днем ранее, сообщили 22 октября в федеральном оперативном штабе. Снижение суточной цифры последний раз фиксировалось в регионе 18 октября по итогам предыдущих суток.

Иллюстрация ИА REGNUM В лаборатории инфекционной больницы

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Всего с начала пандемии в Петербурге лабораторным путем подтвердили 679 743 случая коронавируса. Из числа заболевших выздоровели 620 339 человек, в том числе 3123 пациента были выписаны по выздоровлению за минувший день.

За 21 октября в Северной столице было зарегистрировано 67 летальных случаев. Это на один случай меньше, чем в предыдущие сутки.

Умерли от COVID-19 за все время пандемии 23 229 петербуржцев. Летальность болезни составляет в городе 3,4%.