Москва, 22 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 1064 пациента, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 22 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 228 453.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России был выявлен 37 141 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 8 168 305.

При этом отмечается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 7 117 060 человек, 25 453 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 1036 пациентов, что также было на тот момент самым большим числом за время эпидемии.