Симферополь, 22 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 630 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 22 октября. Сутками ранее, 21 октября, сообщалось о 621 новом заразившемся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после коронавируса за сутки признаны 664 человека. Подтверждена смерть от COVID-19 ещё 16 крымчан.

Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 90 710 человек, из них 76 795 выздоровели. Скончались 2 853 ковид-пациента.