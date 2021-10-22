Москва, 22 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В России выявлено несколько случаев выявления разновидности штамма COVID-19 «Дельта» AY4.2. Всего Роспотребнадзором их было зафиксировано три — два в Твери и один в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с газетой «Коммерсантъ» сообщила инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич.

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Она отметила, что петербургский геном был секвенирован ещё в сентябре, когда AY.4.2 в России циркулировать не мог. Станевич считает, что специалисты могли не учесть погрешности работы алгоритма PANGO по изучению штаммов.

«На самом деле алгоритм не учитывает ключевых мутаций, которые человек считает важными, — объяснила она.— Для AY.4.2 характерны несколько ключевых замен, которые находятся в определённом месте. Именно эти замены отвечают за высокую заразность».

Однако те вирусы, которые «были случайным образом анонсированы PANGO как AY.4.2 в России, на самом деле не имеют двух ключевых замен, как AY.4.2 в Великобритании», — указала инфекционист.

По её словам, сейчас в научном сообществе идёт дискуссия, считать ли эти именно эти замены в спайк-белке «ключевыми». Часть учёных полагают, что они обязательно должны присутствовать. Остальные считают, что достаточно других схожих мутаций, чтобы классифицировать вирус как AY.4.2.

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Возможность ошибки допускает и молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов. При этом он подчёркивает, что это «мало что меняет».

Станевич отмечает, что процесс изменения структуры вируса — не бесконечный. Он замедлится или остановится, когда у большинства жителей страны сформируется иммунитет из-за вакцинации или перенесённого заболевания.

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Как сообщало ИА REGNUM, изначально вариант «Дельта"-штамма коронавируса AY.4.2 был обнаружен в Великобритании, он является одним из 45 известных подвидов «Дельты». Специалисты института генетики при университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что AY.4.2 может обладать большей заразностью в сравнении с изначальным штаммом.