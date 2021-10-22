Воронеж, 22 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Сразу семь административных протоколов выписано в связи с нарушениями антиковидных мер в одном из крупных торговых центров Воронежа. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

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«Вчерашние антиковидные рейды только в одном ТЦ «Максимир» зафиксировали массовые нарушения. Это отражено в 7 административных протоколах, составленных на юрлиц, должностных лиц и граждан», — сообщили в пресс-службе.

В частности, в торговом центре работали фудкорты, велась продажа товаров посетителям без масок, отсутствовала разметка для социальной дистанции, отсутствовали антисептики, рециркуляторы.

Ранее власти предупредили о начале с 21 октября тотальных проверок соблюдения всех антиковидных норм. Однако на большинство воронежцев и представителей бизнеса предупреждение, судя по всему, впечатления не произвело.