Екатеринбург, 22 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Систему QR-кодов введут в Свердловской области на неделю раньше. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель свердловского губернатора Павел Креков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Свободные от коронавируса зоны планировали ввести с 8 ноября. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой свердловские власти приняли решение ввести систему QR-кодов уже с 30 октября. Их предъявление будет обязательным для посещения театров, выставочных пространств, кинотеатров, спортивных сооружений, а также ряда других заведений предъявление QR-кода.

В то же время, в сфере услуг данная мера будет носить лишь рекомендательный характер. По заявлению Павла Крекова, такой характер мер покажет степень социальной ответственности бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области для людей старше 65 лет ввели режим самоизоляции.