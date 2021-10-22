Валенсия, Испания, 22 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Дождевой фронт, затронувший автономное сообщество Валенсия в Испании, вызвал сильные дожди, которые временами достигали проливного характера, с рекордными показателями, превышающими 71 литр на квадратный метр. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что наиболее обильные осадки выпали в городе Кульера на южном побережье провинции Валенсия.

По данным Государственного метеорологического агентства (Aemet), штормы и ливни, зарегистрированные с раннего утра на южном побережье провинции Валенсия и к северу от Аликанте, имеют сильную интенсивность, а количество выпавших осадков превышает 50 литров на квадратный метр в обсерваториях вблизи побережья.