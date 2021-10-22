Брянск, 22 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Брянской области 22 октября подтверждено 389 случаев заражения коронавирусом, что на 12 больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано 16 летальных исходов. Это новые суточные рекорды инфекции. Общее количество исследований на COVID-19 приблизилось к 900 тысячам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 72 194 носителя инфекции. Справились с заражением 65 528 человек, в том числе 349 — выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 720 пациентов.

За сутки лаборатории проверили 6 268 тестов, в целом проведено 899 379 исследований.