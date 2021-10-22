Екатеринбург, 22 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Высшим учебным заведениям Свердловской области рекомендуют уйти на карантин. Об этом заявил заместитель Свердловского губернатора Павел Креков во время онлайн-брифинга.

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Креков, отметил, что по этому вопросу руководители вузов будут принимать решения самостоятельно. Кроме того, чиновник сообщил, что техникумы и колледжи уйдут на положенные каникулы на время нерабочей недели. Продлевать каникулы не планируется.

Напомним, что президент России Владимир Путин издал указ о ведении нерабочей недели. Однако конкретных указаний по работе вузов предоставлено не было.