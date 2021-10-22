Москва, 22 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В России нормативная база для цифровых платформ, желающих принять на себя функции государства, уже подготовлена, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»), комментируя выступление президента РФ Владимира Путина.

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«Президент прав: попытки цифровых платформ принять на себя функции государства, воздействовать на политическую жизнь в разных странах будут жестко пресекаться. В каждом государстве найдется свой способ поставить на место глобальные интернет-компании, заставить их вести цивилизованный диалог — а не диктовать условия. В России необходимая для этого нормативная база уже подготовлена и может быть задействована в любой момент», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Парламентарий все же надеется, что не будет повода включать эти механизмы на полную мощность.

«Принуждение к диалогу — не российское ноу-хау, и об этом Владимир Владимирович тоже вчера говорил. Не думаю, что цифровые гиганты будут выстраивать деятельность в нашей стране каким-то особым образом, и рассчитываю, что совместные усилия государств приведут к коренному переосмыслению бигтехом своей роли в этом мире», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Путин выступил на Валдайском форуме.