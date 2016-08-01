Путин напомнил о том, кто взял Берлин
Не США принесли миру победу над фашизмом. Это сделала Красная Армия, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».
Путин назвал неприличным говорить об СССР только плохое
Неприлично, когда кто-то чернит СССР, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».
Кризис несет в себе не только негативные моменты, но и возможности, сказал президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.
«Мы живем в эпоху грандиозных перемен. И эпоха перемен началась давно. Изменчивое состояние стало привычным, и встаёт вопрос, стоит ли акцентировать на этом внимание. В последнее десятилетие вспоминают многие китайскую поговорку, а китайский народ мудр, и одна из них — «не дай Бог жить в эпоху перемен», — сказал Путин.
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Путин высказался о возможности реформирования ООН
Реформа Организации Объединённых Наций назрела, но должна осуществляться на основе консенсуса стран-участниц, заявил Владимир Путин.
«Если будет разрушено право вето, то ООН умрёт в тот же день», — уверен российский лидер.
Революционный путь всегда является ударом по людям, результат от революций не компенсирует человеческих потерь, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».
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Продовольственный кризис в мире будет нарастать в ближайшей перспективе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
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Дискуссия о правах женщины и мужчины на Западе зашла слишком далеко, считает президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».
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Владимир Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах. Повод задуматься.
Западные страны всё более уступают другим государствам в вопросе доминирования в мировых делах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай».
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В ходе выступления Владимир Путин заявил: «Моя семья была простой, они не говорили лозунгами, но в быту всегда с уважением относились к своей стране, без показного патриотизма».
Путин заявил, что каждая страна сама решает, как защищать жизнь людей
Каждая страна по-своему решает, как защищать жизнь своих граждан, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».
Наиболее рациональной для страны является политика умеренного консерватизма, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».
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Путин: «Мы живем в эпоху перемен»