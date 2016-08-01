Кризис несет в себе не только негативные моменты, но и возможности, сказал президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.

«Мы живем в эпоху грандиозных перемен. И эпоха перемен началась давно. Изменчивое состояние стало привычным, и встаёт вопрос, стоит ли акцентировать на этом внимание. В последнее десятилетие вспоминают многие китайскую поговорку, а китайский народ мудр, и одна из них — «не дай Бог жить в эпоху перемен», — сказал Путин.

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