21 Октября
 
19:28

Путин напомнил о том, кто взял Берлин

Не США принесли миру победу над фашизмом. Это сделала Красная Армия, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

19:22

Путин назвал неприличным говорить об СССР только плохое

Неприлично, когда кто-то чернит СССР, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

19:22

Кризис несет в себе не только негативные моменты, но и возможности, сказал президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.

«Мы живем в эпоху грандиозных перемен. И эпоха перемен началась давно. Изменчивое состояние стало привычным, и встаёт вопрос, стоит ли акцентировать на этом внимание. В последнее десятилетие вспоминают многие китайскую поговорку, а китайский народ мудр, и одна из них — «не дай Бог жить в эпоху перемен», — сказал Путин.

Читайте подробнее: Путин: «Мы живем в эпоху перемен»

19:21

Путин высказался о возможности реформирования ООН

Реформа Организации Объединённых Наций назрела, но должна осуществляться на основе консенсуса стран-участниц, заявил Владимир Путин.

«Если будет разрушено право вето, то ООН умрёт в тот же день», — уверен российский лидер.

19:21

Революционный путь всегда является ударом по людям, результат от революций не компенсирует человеческих потерь, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Читайте об этом: Путин заявил, что революции несут людям огромные потери

19:19

Продовольственный кризис в мире будет нарастать в ближайшей перспективе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Читайте подробнее: Путин прогнозирует усугубление кризиса продовольствия в мире

19:18

Дискуссия о правах женщины и мужчины на Западе зашла слишком далеко, считает президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Читайте подробнее: Путин призвал Запад не доводить до абсурда дискуссию о гендерных правах

19:17

Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM

19:16

Владимир Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах. Повод задуматься.

19:16

Западные страны всё более уступают другим государствам в вопросе доминирования в мировых делах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай».

Читайте подробнее: Путин заявил об ослаблении доминирования Запада в мире

19:16

В ходе выступления Владимир Путин заявил: «Моя семья была простой, они не говорили лозунгами, но в быту всегда с уважением относились к своей стране, без показного патриотизма».

19:15

Путин заявил, что каждая страна сама решает, как защищать жизнь людей

Каждая страна по-своему решает, как защищать жизнь своих граждан, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

19:15

Наиболее рациональной для страны является политика умеренного консерватизма, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Читайте подробнее: Путин призвал соблюдать в политике врачебный принцип «не навреди»

19:14

Путин: «Мы живем в эпоху перемен»