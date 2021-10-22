Екатеринбург, 22 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Свердловской области граждан возрастом старше 65 лет запрещают покидать дома. Об этом пишут СМИ.

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Как заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков, речь идёт о тех, кто не привит от COVID-19 либо не переболел им. Также ограничение распространяется на лиц с хроническими заболеваниями.

Режим изоляции определят в указе, который планируется подписать уже сегодня, 22 октября.