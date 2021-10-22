Москва, 22 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В период нерабочих дней в России вузам предложено перевести студентов на дистанционный или самостоятельный формат образования. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Kremlin.ru Валерий Фальков

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"В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — цитирует Фалькова пресс-служба ведомства.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили о том, что в школах страны с 30 октября по 7 ноября дети будут находиться на каникулах.