Минск, 22 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Требование об обязательном режиме ношения защитных масок для физических лиц в условиях пандемии отменил минздрав Белоруссии. Об этом 22 октября пресс-служба белорусского ведомства.

Russian.news.cn В масках. Белоруссия

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«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время, уточняются санитарно-противоэпидемические мероприятия в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами. В том числе при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции 1−1,5 метра», — также отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что в больничных организациях необходимо создать план организации работы в режиме, который обеспечит соблюдение условий инфекционного стационара.

«Также необходимо разработать схемы зонирования в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников», — добавляется в сообщении.

Отметим, по состоянию на 21 октября в Белоруссии было выявлено в общей сложности за все время пандемии 580 029 носителей коронавируса.