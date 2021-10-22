Нижний Новгород, 22 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Период нерабочих дней в Нижегородской области продлится с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

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Он призвал жителей области вакцинироваться в период с 25 октября по 29 октября, все прививочные пункты будут работать.

«После завершения нерабочих дней доступ в организации общественного питания, торговли и прочие откроется, но будет только с подтверждением вакцинации или факта болезни в последние шесть месяцев. ПЦР приниматься не будут», — подчеркнул глава области.

Он добавил, что у скептиков был шанс убедиться в безопасности и эффективности вакцины от коронавируса.

«У меня вакцина сработала прекрасно, титры и сейчас высокие. Статистику вы видите. Чего вы не видите, так это переполненных коек, лежащих на кислороде молодых людей, уже выбившихся из сил врачей», — констатировал Никитин.

Беременным женщинам и не вакцинированным гражданам старше 60 лет рекомендуется находиться по месту проживания.

В школах в указанный период устанавливаются осенние каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в Нижегородской области выявили 737 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной максимальный прирост зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 728 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 183 417 случаев. За предыдущие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 40 жителей региона. Это также максимальное число смертей за день с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 достигло 7325 человек. Накануне сообщалось также о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

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