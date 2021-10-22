Тирасполь, 22 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В ходе 1859 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 486 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 63 694 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 57 294 человека, в том числе 211 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1457 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1857 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 609 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 242 человека, скончались шесть пациентов с COVID-19.