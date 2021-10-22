Джакарта, 22 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Около 1,8 млн жителей столицы Индонезии Джакарты не были вакцинированы против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Yoshiharu10 Джакарта

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Большинство людей, которые не были вакцинированы, это те, кто считает, что вакцинация не является приоритетом в их повседневной деятельности.

В Джакарте первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 10 771 150 человек, из которых 66% — жители столицы. Полную вакцинацию от коронавируса в Джакарте прошли 8 160 562 человека, из которых 69% — жители столицы Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 1 210 950 доз вакцины производства Pfizer и 698 090 доз вакцины от компании AstraZeneca.