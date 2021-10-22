Афины , 22 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Греции выявили 3407 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 21 октября.

Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 707 587 случаев инфицирования. Кроме того, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 34 случая смерти от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 519.

В общей сложности 347 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 81,3% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 220 пациентов с COVID-19 были госпитализированы за минувшие сутки.