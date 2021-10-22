Москва, 22 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Единственным пожизненным медицинским отводом от вакцинации против COVID-19 может быть тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент», — цитирует её ТАСС.

К таким реакциям относятся анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, а также инфильтрат более 8 см в диаметре, уточнила она. Остальные противопоказания являются временными, сказала она.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Санкт-Петербурга подробно разъяснили, как и кто может получить медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. Так, справку об отсрочки от вакцинации на всё время или на 30 дней можно получить только после медицинского осмотра лечащего врача и по решению врачебной комиссии.

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