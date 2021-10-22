Брянск, 22 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Перечень объектов, куда посетители смогут попасть только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации или справки о перенесённом COVID-19 или свежего ПЦР-теста, утвердили в Брянской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С 15 ноября подобные документы нужны для посещения организаций общепита; торговых и торгово-развлекательных центров; кинотеатров и досуговых организаций; пансионатов, санаториев и аналогичных объектов; салонов красоты, парикмахерских, бань, бассейнов, фитнес-центров и прочих спортивных учреждений; массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек; спортивных состязаний;

Также с 15 ноября все пенсионеры Брянской области обязаны соблюдать самоизоляцию, кроме тех, кто прошёл вакцинацию или имеет справку о перенесённом заболевании. Организации общественного питания смогут работать лишь до 23:00, а банкеты, корпоративы и поминальные мероприятия возможны с количеством участников не более 30 человек.