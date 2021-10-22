Сухум, 22 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. 135 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 21 октября в ходе 613 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 296 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 84 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 30 496 носителей SARS-CoV-2. Из них 25 487 победили инфекцию. За это время 437 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались. За последние сутки умерли два человека.

Днём ранее в республике выявили 163 носителя SARS-CoV-2 в результате 541 исследования. Был зафиксирован один случай смерти пациента с COVID-19. Данных о выздоровевших не было.